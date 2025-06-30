В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение

На Ставрополье из-за непогоды объявили штормовое предупреждение. Местами по региону ожидаются грозы с ливнями и ветром до 20-25 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

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В ведомстве предупредили о том, что в такую погоду повышается риск аварий на дорогах, а также о вероятности повреждения кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев.

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю рекомендует по возможности не выходить из дома, а на улице соблюдать осторожность.

Николай Аксенов