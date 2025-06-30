Вдова участника СВО добилась списания долгов через прокуратуру Ставрополья

Прокуратура Ставропольского края добилась списания кредитных обязательств семьи погибшего участника специальной военной операции после жалобы вдовы военнослужащего. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Буденновская межрайонная прокуратура Ставропольского края провела проверку по жалобе супруги участника специальной военной операции, воспитывающей двоих несовершеннолетних детей.

Жительница Буденновского муниципального округа обратилась в банк с требованием прекратить кредитные обязательства, которые были оформлены на нее и погибшего мужа до его отправки в зону СВО. Кредитная организация необоснованно отказала женщине в списании долгов.

Для устранения нарушений законодательства прокурор направил представление управляющему краевым отделением банка.

После принятых мер прокурорского реагирования права семьи военнослужащего восстановили, а кредитные обязательства аннулировали.

Тат Гаспарян