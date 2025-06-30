В Екатеринбурге вожатого приговорили к 15 годам за домогательства до мальчиков

Свердловский областной суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима вожатого санатория «Соколиный камень» Дмитрия Воложанина за домогательства мальчиков. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области он признан виновным по п. «б» ч. 5 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении двух или более несовершеннолетних).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Суды Свердловской области Фото: Суды Свердловской области

По данным суда, Дмитрий Воложанин домогался до детей осенью 2023 года. «За поблажки в диете — употребление запрещенных в лагере снеков и чипсов, конфет, а также возможность пользования смартфоном вне лимита, мальчикам предлагалось выполнять физические упражнения в нижнем белье или без такового. Занятия проводились наедине в ночное время», — говорится в сообщении.

Жертвами вожатого стали трое мальчиков в возрасте 11-13 лет. Дмитрий Воложанин признал вину частично. Кроме того, по решению суда ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних на срок 10 лет.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», Ленинский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) оставил в колонии Сергея Коржавых, который, по версии следствия, с сентября по декабрь 2016 года домогался до детей своих знакомых, когда оставлася с ними наедине.

Мария Шараева