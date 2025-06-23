На Урале оставили в колонии осужденного за сексуальное насилие над детьми

Ленинский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) оставил в колонии Сергея Коржавых, осужденного по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, в отношении малолетних), сообщили в прокуратуре Свердловской области.

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Ранее следствие установило, что с сентября по декабрь 2016 года Коржавых, воспользовавшийся тем, что оставался наедине с детьми своих знакомых, совершал в отношении них действия сексуального характера. В декабре 2017 года городской суд Верхней Салды (Свердловская область) назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Осужденный ходатайствовал об освобождении от наказания в связи с болезнью. Согласно заключению прокурора, у Коржавых нет болезней, из-за которых его могли бы освободить. Кроме того, администрация колонии выдала отрицательную характеристику — во время отбытия наказания осужденный неоднократно привлекался к дисциплинарным взысканиям, его поведение в колонии «крайне нестабильное».

Согласно решению суда, Коржавых останется в колонии еще на шесть лет, пять месяцев и 30 дней.

Ранее Свердловский областной суд приговорил к шести годам колонии строгого режима студента Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Каида Рами Салех Яхья из Йемена за домогательства до девушек, в том числе несовершеннолетних.

Ирина Пичурина