Городской курорт «Притяжение» — победитель международной Премии Real Estate Property Awards

Городской курорт «Притяжение» занял 1 место в номинации «Некоммерческие общественные пространства» престижной международной архитектурно-девелоперской премии Real Estate Property Awards. Премия организована Ассоциацией профессионалов рынка недвижимости REPA совместно с Форумом «Движение 2025». В финале парк конкурировал с сильными проектами из Сочи и Казани, предварительно пройдя двухступенчатую систему оценки и защиту перед членами жюри.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ММК Фото: Пресс-служба ММК

Главная цель Премии Real Estate Property Awards — выявление лучших проектов на рынке жилой и коммерческой недвижимости в России. В 2025 году она вышла на международный уровень: участников оценивали не только отечественные эксперты, но и всемирно признанные архитекторы и практики из 10 стран. Среди них — основатели международных архбюро, представители зарубежных союзов архитекторов, кандидаты наук и профессора факультетов ведущих строительных университетов мира, а также лауреаты престижной премии World Architecture Festival (WAF), известной как «архитектурный Оскар».

Торжественная церемония награждения победителей прошла 26 июня на площадке Red Arena в Сочи. На церемонии стали известны победители в 44 номинациях. Для сравнения, в прошлом году таких было 33.

«Городской курорт «Притяжение» – лучшее общественное пространство в нашей стране в 2025 году. Безусловно, мы гордимся этим результатом. За три года работы парка была проделана огромная работа. На сегодняшний день мы зафиксировали уже 6 млн посещений – к нам идут жители Магнитки, к нам приезжают туристы. Спасибо всем, кто любит «Притяжение», в этой победе есть и ваша частичка. Отдельно отмечу, что победители этого года автоматически становятся номинантами новой международной премии Real Estate Property Awards|Eurasia, которую планируют провести в 2026 году. Это новая вершина для нас, которую мы намерены обязательно покорить», – отметил Алексей Жлоба, заместитель генерального директора ПАО «ММК» по социальным вопросам, директор ООО «Территория Притяжения».

ПАО «ММК»