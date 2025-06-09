«В списках не значился» стал самым кассовым фильмом в Удмуртии в мае

Военная кинолента «В списках не значился» стала самой кассовой в Удмуртии по итогам мая: на нее пришлась четверть всех сборов за прошлый месяц, или почти 6,4 млн руб. Кинокартину посмотрели порядка 18,5 тыс. жителей, или 21% от всей посещаемости удмуртских кинозалов. Это следует из статистики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Кадр трейлера фильма «В списках не значился» Фото: Кадр трейлера фильма «В списках не значился» Фото: Кадр трейлера фильма «В списках не значился» Следующая фотография 1 / 3 Фото: Кадр трейлера фильма «В списках не значился» Фото: Кадр трейлера фильма «В списках не значился» Фото: Кадр трейлера фильма «В списках не значился»

С небольшим отставанием идет фантастическая кинокартина «Кракен»: ее сборы составили 4,7 млн руб., или 19,5% от показателя за май. Фильм собрал в кинозалах почти 11,9 тыс. зрителей. Замыкает тройку комедия-сиквел «Батя 2. Дед», которая собрала в прокате 1,8 млн руб. и 4,3 тыс. зрителей.

В общем кинотеатры в регионе собрали за май 24,1 млн руб. Это на 1,2 млн руб. меньше, чем за апрель. При этом количество кинозрителей за месяц сократилось почти на 12,8% — до 88,3 тыс. человек в мае.

Напомним, самым кассовым фильмом в Удмуртии в апреле стал «Батя 2. Дед». Тогда картина собрала в удмуртских кинозалах 13,5 млн руб. Комедийную киноленту посмотрели за месяц 36,3 тыс. зрителей.