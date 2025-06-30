В Курганской области уничтожат 770 кг молочной продукции без документов

В Курганской области уничтожат 770 кг молочной продукции из-за отсутствия ветеринарных документов, сообщает пресс-служба Уральского управления Россельхознадзора. Грузовик с товарами был остановлен на трассе Челябинск — Новосибирск сотрудниками Россельхознадзора и ГАИ.

Автомобиль следовал из Челябинской области в Курганскую область. Водитель не смог предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Был составлен акт о нарушении ветеринарно-санитарных норм.

Отправляющей и принимающей сторонам вручены предостережения о недопустимости нарушений. В результате курганская организация после получения груза решила утилизировать молочные товары.

Дарья Мировщикова