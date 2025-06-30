Дом тюменского чиновника, купленный незаконно, отдан в собственность государства

В Тюменской области дом и земельный участок, купленные бывшим начальником отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора, переданы в доход государства, сообщили в областной прокуратуре. Это решение принято после проверки прокуратуры, выявившей нарушения в расходах чиновника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Тюменской области Фото: прокуратура Тюменской области

Прокуратура установила, что в 2022 году экс-чиновник купил недвижимость на 9,7 млн руб., а также получил более 5 млн руб. на счет. Он не смог подтвердить законность этих доходов. Для сокрытия имущества он оформил недвижимость и счет на тестя. Прокурор Тюменской области обратился в суд — имущество и деньги были переданы государству.

Напомним, в мае Калининский районный суд в Тюмени отправил на 10,5 лет в колонию строгого режима бывшего начальника межрегионального контрольно-аналитического отдела Северо-Уральского управления Ростехнадзора за взятки на сумму более 5,5 млн руб. По данным источника «Ъ-Урал», речь идет про Григория Молокова.

Ирина Пичурина