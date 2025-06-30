Мэрия Ярославля судится за ремонт Октябрьского моста

Арбитражный суд Ярославской области рассматривает иск МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города к АО «Ярдормост» о проведении гарантийных работ на Октябрьском мосту в Ярославле. Соответствующие данные содержатся в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

Компания ремонтировала мост в 2022 году, однако в 2024 году власти Ярославля выявили, что девяти деформационным швам нужен повторный ремонт. В частности, необходимо восстановить, а где-то заменить резиновые заглушки на швах, устранить имеющиеся повреждения и выбоины локально на переходных зонах. Помимо проведения работ, «Агентство» также требует выплаты в 881 тыс. руб. в качестве штрафа за неисполнение обязательств по контракту.

Алла Чижова