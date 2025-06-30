Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Более тысячи человек остались без света в Иркутской области из-за аварии

В Иркутской области из-за аварии в Жигаловском округе произошло отключение электроэнергии в пяти населенных пунктах, сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Под отключение попало 280 частных жилых домов, в которых проживают 1014 человек, из них 201 ребенок»,— говорится в сообщении. Также без света остались пять социально значимых объектов.

Последствия аварии устраняют четыре специалиста и две единицы техники.

Александра Стрелкова

Новости компаний Все