Более тысячи человек остались без света в Иркутской области из-за аварии

В Иркутской области из-за аварии в Жигаловском округе произошло отключение электроэнергии в пяти населенных пунктах, сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Под отключение попало 280 частных жилых домов, в которых проживают 1014 человек, из них 201 ребенок»,— говорится в сообщении. Также без света остались пять социально значимых объектов.

Последствия аварии устраняют четыре специалиста и две единицы техники.

Александра Стрелкова