В Ставрополе автоматизируют выплаты семьям детей-инвалидов

В Ставрополе запускают автоматическую систему назначения выплат семьям с детьми-инвалидами. Об этом сообщила пресс-служба администрации краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Нововведение реализуется в рамках инициативы «Эффективный регион» — совместного проекта российских регионов и госкорпорации «Росатом». Цель программы — повысить эффективность различных сфер жизни субъектов РФ с помощью инструментов бережливого производства. Ставрополь участвует в проекте с 2019 года и уже реализовал десять инициатив.

Городской комитет соцзащиты оптимизирует процесс предоставления социальной поддержки семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Основное изменение — переход к проактивному режиму назначения выплат на следующий период без необходимости подавать заявление. Комитет самостоятельно проведет все межведомственные запросы для принятия решения о назначении выплаты.

Благодаря нововведению сроки предоставления услуги сократятся с 15 до 7 рабочих дней. По данным администрации, такая практика является уникальной в рамках бережливых проектов, поскольку ранее в России проактивный подход к предоставлению муниципальных услуг не применялся.

Николай Аксенов