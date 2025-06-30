Губернатор Ставрополья обсудил с Лавровым конкурс КАРДО

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым для обсуждения подготовки к финалу международного конкурса-премии уличных культур КАРДО, который пройдет в Ставрополе 20-24 августа. Об этом глава региона сообщил в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kardoaward.com Фото: kardoaward.com

На мероприятие ожидают прибытие более трех тысяч участников и свыше десяти тысяч болельщиков со всего мира. Финалисты представят более 50 стран с разных континентов. Впервые в соревнованиях примут участие представители Канады, Венгрии, Индии, Того, Танзании и Абхазии. Также приедут конкурсанты из США, Германии и Великобритании.

«КАРДО — это не только международное событие. Это возможность молодежи из разных стран узнать Россию лично, а не по западной русофобской пропаганде. Познакомиться с нашей культурой, традициями, людьми. Услышать нас. И рассказать своим сверстникам дома о том, какая Россия на самом деле»,— написал Владимир Владимиров.

Губернатор отметил, что совместно с организаторами прорабатывают вопросы прибытия зарубежных участников на территорию края. Он выразил уверенность в успешном решении всех задач благодаря сотрудничеству с МИД России.

«Кардо» — международный конкурс-премия развития уличной культуры и спорта. Основная цель премии — выявлять и поддерживать таланты в сфере уличной культуры и спорта по всему миру. Формат мероприятия включает творческие выступления, соревнования, мастер-классы, паблик-токи, городские инициативы и международный диалог.

Тат Гаспарян