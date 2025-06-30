Пьяный водитель сбил 15-летнего подростка в Минераловодском округе

В селе Побегайловка Минераловодского округа произошло ДТП с участием несовершеннолетнего и пьяного водителя легковушки. В результате аварии 15-летний подросток получил травмы и был доставлен в городскую больницу Пятигорска, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, 29-летний местный водитель «Лады Гранты» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги. В результате чего машина наехала на мотоциклиста за рулем которого находится подросток.

Установлено, что водительский стаж виновника составляет три года. За последние два года мужчина четыре раза привлекался к административной ответственности. Медицинское освидетельствование показало, что во время происшествия он находился в состоянии опьянения.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Детальные обстоятельства инцидента уточняются.

Николай Аксенов