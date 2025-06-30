Футбольный клуб «Челябинск» впервые прошел в Первую лигу

ФК «Челябинск» в ответном стыковом матче победил астраханскую команду «Волгарь». Впервые за историю существования клуб смог попасть в Первую лигу. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Челябинской области.

Решающий матч состоялся 28 июня в Челябинске. Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 0:0, после чего началась серия пенальти. В результате футбольный клуб «Челябинск» победил соперника с результатом 4:2.

Матчи Первой лиги России по футболу 2025/2026 пройдут с 19 июля по 16 мая.

Ольга Воробьева