Объявлен тендер на достройку инфекционного стационара в Омске за 4,4 млрд рублей

Министерство строительства и архитектуры Омской области объявило тендер на завершение строительства детского инфекционного стационара на ул. Перелета в Кировском округе. Стоимость контракта — 4,4 млрд руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 14 июля, следует из данных на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно конкурсной документации, стационар площадью 33 тыс. кв. м будет предназначен для оказания первичной медико-санитарной и специализированной помощи детям до 18 лет с инфекционными заболеваниями. Вместимость учреждения составит 300 коек. Срок сдачи работ определен до 20 октября 2027 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», планы по строительству больницы обсуждались с 2019 года. В 2021-м проект был поддержан президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда сообщалось, что возведение стационара будет вестись в 2022-2024 годах в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Строительство объекта началось в 2023 году. Возглавлявший тогда Омскую область губернатор Александр Бурков сообщал, что объем инвестиций из федерального бюджета составит 6,2 млрд руб. Реализацией проекта занималась компания «Омскоблстройзаказчик», строительные работы выполняла «Военно-строительная компания» (принадлежит Минобороны РФ).

Александра Стрелкова