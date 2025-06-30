Жителя Приамурья арестовали за попытку поджечь военкомат

Сотрудники ФСБ и центра «Э» задержали жителя Приамурья, который пытался поджечь военный комиссариат Амурской области. Мужчину отправили под арест по делу о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Как сообщило управление ФСБ по Амурской области, фигурант дела пытался поджечь военкомат «в целях воспрепятствования отправки военнослужащих в зону специальной военной операции». Там добавили, что мужчина был «активным участником проукраинского канала в Telegram».

По делу о попытке поджога военкомата продолжается следствие. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.