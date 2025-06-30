Глава МИД Германии прибыл с необъявленным визитом в Киев

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль прибыл в Киев, сообщает пресс-служба ведомства. Визит не анонсировался заранее по соображениям безопасности, пишет Spiegel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йоханн Вадефуль

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters Йоханн Вадефуль

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

По приезду господин Вадефуль заявил, что свобода и будущее Украины являются важнейшей задачей внешней и оборонной политики Германии. Он заверил, что немецкие власти продолжат «твердо стоять на стороне Украины», чтобы она могла успешно защищать себя в том числе с помощью средств современной противовоздушной обороны и другого оружия.

Йоханн Вадефуль намерен провести переговоры с представителями правительства Украины. ТАСС со ссылкой на агентство DPA уточняет, что министра сопровождают представители оборонной промышленности ФРГ.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. С начала военного конфликта Берлин предоставил Киеву помощь на сумму более €40 млрд. Президент РФ Владимир Путин говорил, что возможная поставка немецких ракет Taurus Украине не повлияет на ход СВО, но испортит отношения Германии и России.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Манифестом не вышел».