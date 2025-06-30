Дожди продолжатся на этой неделе в Свердловской области

На неделе в Свердловской области будет тепло, однако прогнозируются дожди, передает Уральский гидрометцентр. Температура ожидается на 1°-3° выше нормы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В последний день июня на большей части Урала будет «передышка» от дождей перед новой волной осадков — первые пять дней июля дожди будут идти практически ежедневно. Вечером 1 июля они ожидаются в западных районах Свердловской области.

В Свердловской области 30 июня днем будет +22°..+27°, облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и гроза, ветер западный 2-7 м/с. Температура 1 июля днем установится на отметках +23°..28°, на крайнем юго-западе до +20°, с кратковременным дождем и грозой в отдельных районах, ночью местами туман, ветер южный 3-8 м/с. Ночью 2 июля будет +12°..+17°, днем +21°..+26°, облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, ветер южный, юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Екатеринбурге днем понедельника +23° и кратковременный дождь, ночью вторника +14° и без осадков, днем до +25° и дождь. В среду ночью ожидается +15°, днем +23° и небольшой дождь.

Напомним, дожди в Свердловской области шли на выходных. Днем 27 июня на Урал вышел циклон, который принес с собой осадки, при этом в субботу дожди прошли в основном в южной половине региона, в воскресенье — почти на всей территории.

Ирина Пичурина