На выходных в Свердловской области ожидаются дожди

В Свердловской области в выходные пройдут дожди, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Уже днем 27 июня на Урал выйдет циклон, который принесет с собой осадки, при этом в субботу дожди пройдут в основном в южной половине региона, в воскресенье — почти на всей территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пятницу днем температура в Свердловской области будет держаться в районе +23°..+28°, на юго-западе до +20°..+22°. В Екатеринбурге пятничным днем ожидается +21°..+23°, переменная облачность, возможны кратковременные дожди с вероятности грозы в 35%, ветер юго-восточный, 4-9 м/с, днем порывы до 13 м/с. В субботу ночью будет +15°, днем +20°, в воскресенье — ночью +13°, днем +22°.

В последний день месяца — 30 июня приходится на понедельник — температура установится на уровне +14° ночью и на +23° днем. В целом, начало июля будет теплым: дневные температуры будут находиться на отметках +19°..+23°.

Напомним, начало недели было прохладным — дожди прекратились, но в западных районах области температуры могли опуститься до 0°..+5°.

Ирина Пичурина