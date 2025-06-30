В «Опоре России» назвали проблемы развития производительности труда

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников сказал в интервью «Ъ», что федеральный проект «Производительность труда» не имеет системной логики. Главной проблемой развития соответствующего показателя он назвал отсутствие института ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Пищальников

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Пищальников

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Главная проблема — отсутствие института ответственности. Федеральный центр компетенций (ФЦК), региональные и отраслевые центры, участвующие предприятия — никто из них не несет обязательств за конечный результат в терминах ВВП, налогооблагаемой базы или выручки на сотрудника»,— сказал Дмитрий Пищальников.

Проект также не формирует реального спроса на производительность, считает господин Пищальников. По его словам, программа «остается в логике предложений сверху», где мотивация предприятий зависит от возможности получить бесплатное обучение или статус ученика.

Федеральный проект «Производительность труда» рассчитан на 2025–2030 годы. Он подразумевает оказание предприятиям помощи по адаптации внутрипроизводственных процессов, обучению сотрудников и руководителей.

Подробнее — в интервью «Ъ» с Дмитрием Пищальниковым.