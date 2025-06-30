Полиция Краснодара проверяет конфликт с участием охраны бара на Красноармейской

Краснодарские полицейские проводят проверку после появления в соцсетях публикаций с информацией о конфликте на улице Красноармейской. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сказано в публикациях в соцсетях, охрана одного из заведений использовала перцовый баллончик во время конфликта с посетителями другого бара. Информации о количестве пострадавших нет.

«На основании выявленной в сети Интернет публикации полицией города Краснодара инициировано проведение проверки. Устанавливаются личности участников инцидента. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение. Необходимо отметить, что с заявлением в полицию никто не обращался»,— сообщили в полиции.

Вячеслав Рыжков