Франция расширяет запрет на курение в общественных местах

Во Франции с 1 июля вступает запрет на курение в общественных местах, которые находятся вблизи мест скопления молодых людей. Речь идет в том числе о пространствах вблизи школ и колледжей, библиотек, стадионов.

«Запрет нацелен на места повседневного взаимодействия молодежи, чтобы помочь денормализовать табак и ограничить его привлекательность. Курение в общественных местах подвергает риску наших детей. Наши пляжи и школы являются образцовыми местами, где курение больше не может быть обычным делом»,— говорится в сообщении Минздрава Франции.

Запрет также касается курения в парках, на пляжах, автобусных остановках. Помимо введения свободных от курения зон Минздрав Франции также рассказал о мерах по снижению допустимого уровня никотина в табачных изделиях и ограничению на ароматизаторы для вейпов.

Как указало ведомство, ежегодно во Франции от потребления табака умирает около 75 тыс. человек. О ежедневном курении, по данным на 2023 год, сообщило 15,6% 17-летних. Социальные издержки потребления табака Минздрав оценивает в €150 млрд в год.

Петр Бузлаев