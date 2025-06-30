В Кузбассе снимут фильм с бюджетом почти 0,5 млрд рублей

Кинокомпания «Тайга пикчерс» анонсировала съемки художественного фильма «Последний из динозавров». По предварительным данным, бюджет приключенческой картины составит 437 млн руб., сообщил Telegram-канал журнала «Бюллетень кинопрокатчика».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фильм был представлен на фестивале «Динотерра» в минувшие выходные. Он традиционно проходит в деревне Шестаково Кемеровской области, где найдено большое число хорошо сохранившихся останков динозавров. Съемки пройдут в Кузбассе.

Согласно сообщению, режиссером фильма станет Александр Данилов. В настоящее время ведутся переговоры с рядом артистов, в числе которых названы Юлия Пересильд и Евгений Цыганов. Релиз запланирован на 2026 год.

По данным сайта «Тайги пикчерс», компания создана в 2019 году. В ее портфеле указан только один полнометражный фильм — «Друг на продажу».

Валерий Лавский