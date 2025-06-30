Ни один из водоемов Среднего Урала не получил разрешения на купание

Роспотребнадзор Свердловской области не выдал ни одного санитарно-эпидемиологического заключения водным объектам в регионе для купания, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно исследованиям проб, отбор которых проходил 27 июня, санитарным требованиям не соответствуют 49,3% проб по санитарно-химическим показателям, 18,2% проб по микробиологическим показателям и 6,9% проб по паразитологическим показателям. Кроме того, установленным нормативам не соответствует почва на одном из пляжей.

Напомним, на конец мая, согласно данным департамента информационной политики Свердловской области, только семь пляжей региона были признаны официально пригодными для купания: пляжи Верхне-Сысертского и Леневского водохранилищ, Верх-Нейвинского и Билимбаевского прудов, реки Серги, санатория «Гранатовая бухта» под Сысертью и пляж ООО «Кемпинг».

Ирина Пичурина