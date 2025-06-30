Челябинск в аутсайдерах рейтинга по вводу жилья

В 2024 году в Челябинске в расчете на одного жителя ввели 0,4 кв. м площади нового жилья. Среди российских городов мегаполис расположился на 77 месте в рейтинге «РИА Новости», потеряв одну позицию с 2023-го.

Объем введенного жилья в 2024 году составил 480 тыс. кв. м., это 24,2% от регионального показателя. За год уровень сократился на 12,1%. На одного человека приходилось по 28,6 кв. м.

В лидерах рейтинга находятся Краснодар (2,3 кв. м введенного жилья на одного человека), Грозный (почти 2 кв. м) и Кызыл (1,8 кв. м). Топ-100 городов замыкают Мурманск (0,06 кв. м), Магадан (0,07 кв. м) и Новокузнецк (0,09 кв. м).

Виталина Ярховска