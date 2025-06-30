Интернет-провайдер из Красноярска восстановил работу после масштабной DDoS-атаки

Группа компаний «Орион», действующая на территории Красноярского края, Республики Хакасия, Иркутской и Кемеровской областей, возобновила работу сервисов после сбоя из-за хакерской атаки. «На сегодняшний день интернет полностью восстановлен в Абакане, Черногорске, Минусинске, Саяногорске, Канске, Зеленогорске, Новокузнецке, Киселевске, Прокопьевске, Иркутске и Братске. Сейчас проводится настройка по локальным адресам. Работы идут круглосуточно», — сообщается в сайте оператора цифровых услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Масштабной кибератаке сервисы «Орион телеком» подверглись 12 июня. В последующие недели оператор проводил работы по полному восстановлению работы сети. Несмотря на заявление компании, в Telegram-канале оператора пользователи продолжают писать о сбоях.

ООО «Орион телеком» работает в Сибири более 15 лет. Общее количество абонентов оператора составляет более 250 тыс. человек. Принадлежит общество Максиму Немировскому.

Лолита Белова