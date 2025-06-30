Юргамышская прокуратура проверит обстоятельства ДТП с двумя детьми

Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил прокурору Юргамышского района Сергею Стежко проверить обстоятельства ДТП с подростком и девочкой, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Авария произошла 28 июня. По предварительным данным, в селе Кислянское 15-летний подросток на мотоцикле Racer наехал на семилетнюю велосипедистку, двигавшуюся попутно. Она не убедилась в безопасности маневра и начала поворачивать налево. Девочке оказали первую помощь, мальчика с травмами госпитализировали в медучреждение. На отца подростка составили административный материал за передачу транспорта лицу, не имеющему права управления (ст. 12.7 КоАП РФ), мотоцикл поместили на штрафстоянку.

Надзорному ведомству необходимо установить все обстоятельства происшествия, оценить полноту принимаемых уполномоченными органами мер для обеспечения безопасности дорожного движения и по результатам принять меры прокурорского реагирования

Виталина Ярховска