Тело ребенка обнаружили после пожара в заброшенном здании в Выборгском районе

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела несовершеннолетнего в результате пожара в Выборгском районе Ленинградской области. О смертельном инциденте стало известно накануне, 29 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном СУ СК России, в поселке Перово после тушения пожара в заброшенном доме было обнаружено тело мальчика 2013 года рождения. На место выехали следователи-криминалисты, сотрудники полиции и эксперты. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящий момент на месте происшествия проводятся следственные действия и необходимые экспертизы. Кроме того, в ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, а также действиям районной администрации, уточнили в СКР.

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Андрей Цедрик