Поселения в Красноармейском районе обязали принять на учет водоотводный канал

Красноармейский районный суд обязал администрации Баландинского и Озерного сельских поселений принять на учет водоотводный канал длиной 10,5 км в качестве бесхозяйного объекта, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Вопрос подняли после проверки прокуратуры района по факту затопления приусадебных участков около озера Второе в поселке Петровский. Выяснилось, что на территориях поселений расположен канал, предназначенный для сброса воды из озера в реку Миасс. Однако право муниципальной собственности на него не регистрировали, и на балансе в органах местного самоуправления гидротехническое сооружение не числится. Прокуратура подала иск с требованием признать бездействие администраций незаконными и обязать их обратиться с заявлениями в государственный регистрирующий орган о принятии на учет канала. Суд удовлетворил заявление. За исполнением решения установили контроль.

Виталина Ярховска