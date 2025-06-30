КПРФ в Новосибирской области сформировала список кандидатов на выборы в сентябре

Новосибирское областное отделение КПРФ утвердило список кандидатов от партии на предстоящих в сентябре выборах депутатов законодательного собрания региона и горсовета Новосибирска. Отчетно-выборная конференция отделения, принявшая соответствующие решения, состоялась 28 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Общеобластная часть партсписка кандидатов на выборах в областной парламент будет состоять из трех депутатов заксобрания. В нее вошли вице-спикер Владимир Карпов, а также секретарь обкома Роман Яковлев и Николай Машкарин.

В состав заксобрания избираются 76 депутатов: 38 в одномандатных округах и 38 — по партспискам. Новосибирский горсовет состоит из 50 депутатов, избранных в одномандатных округах. По данным пресс-службы регионального отделения КПРФ, партия выставит своих кандидатов в заксобрание в 36 из 38 одномандатных округов, в горсовет — в 47 из 50 округов. По словам первого секретаря обкома Анатолия Локотя, «ключевыми критериями отбора стали опыт работы, известность среди избирателей, умение общаться с людьми и ответственность».

Валерий Лавский