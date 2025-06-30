В Екатеринбурге задерживаются рейсы в Египет

В Кольцово на несколько часов задерживаются самолеты авиакомпании Almasria Universal Airlines на отправление по маршруту Екатеринбург — Шарм-эш-Шейх (Египет), следует из расписания екатеринбургского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Вылет рейса UJ-722 перенесен с 5:20 на 14:00, а отправление рейса UJ-722D с остановкой в Трабзоне (Турция) перенесено с 7:35 на 12:55.

Напомним, на прошлой неделе на прибытие и отправление в аэропорту Кольцово задержали и отменили несколько рейсов самолетов. Отмена коснулась рейса в Шарджу (ОАЭ), задержки — отправлений в Нижний Новгород, Уфу, Калининград, Самару и Сочи.

Ирина Пичурина