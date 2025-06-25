В Екатеринбурге задержали и отменили несколько авиарейсов

На прибытие и отправление в аэропорту Кольцово задержали и отменили несколько рейсов самолетов, следует из расписания рейсов на онлайн-табло аэропорта Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Так, было отменено отправление рейса G9-961 в Шарджу (ОАЭ) авиакомпании Air Arabia, также отменен прилет рейса WZ-2030 из Нижнего Новгорода. Отложен вылет рейсов UT-105 Utair в Уфу до 12:00, U6-503 «Уральские авиалинии» в Калининград до 14:30, UT-281 Utair в Самару до 14:40, N4-504 Nordwind в Сочи до 18:45.

Напомним, рейсы авиакомпании Air Arabia по направлению Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — Екатеринбург в обе стороны задерживают: проблемы с перелетами связаны с обострением ирано-израильского конфликта.

Ирина Пичурина