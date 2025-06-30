КГБ Белоруссии предотвратил атаки дронов на стратегические объекты

Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии заявил о предотвращении атак на стратегические объекты республики. Как передает телеканал ОНТ, в ходе спецоперации «Гарпун», длившейся 732 дня, из-за рубежа доставлен организатор группы, готовившей удары беспилотников.

«Апогеем операции внешней разведки КГБ стала доставка в Белоруссию Павла Белютина»,— говорится в сообщении. Другие детали обещают обнародовать позже.

5 мая в эфире телеканала «Беларусь 1» начальник Следственного управления КГБ Константин Бычек сообщил о доставке в страну двух обвиняемых в планировании насильственного захвата власти, включая атаку дронов на Белорусскую АЭС. Вторым доставленным был назван Василий Гречихо, рассказавший о своем участии в организации «Полк Калиновского» и назвавший имена сообщников.