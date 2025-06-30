Более 2,3 тыс. гектаров тайги горит в Хабаровском крае

Прошедшие на выходных грозы привели к возгораниям в лесах Хабаровского края, на утро 30 июня насчитывается пять очагов. Огнем охвачено свыше 2,3 тыс. га тайги. Самое крупное возгорание площадью 1,9 тыс. га зафиксировано в 85 км к юго-западу от села Удское, сообщает региональный минлесхоз.

В тушении задействовано 64 человека, восемь единиц наземной техники и два воздушных судна. Населенным пунктам и хозяйственным объектам пожары не угрожают. По данным МЧС, за последние сутки на территории края зарегистрированы 17 термических аномалий.

По информации властей региона, особый противопожарный режим действует в 19 муниципальных районах и округах. МЧС насчитывает в крае только семь таких территорий.

Эрнест Филипповский, Хабаровск