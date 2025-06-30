ABC: министр Израиля обсудит в Белом доме подготовку визита Нетаньяху в США

Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер в понедельник посетит в Вашингтон для переговоров с администрацией США. Об этом в воскресенье сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, господин Дермер планирует обсудить в Вашингтоне военные действия в секторе Газа, конфликт с Ираном, а также запланированный на июль визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом.

О том, что советники господина Нетаньяху и чиновники Белого дома уже обсуждали возможный визит премьер-министра в США, уже писал портал Axios. На тот момент точная дата посещения еще не была назначена.

Подробнее — в материале «Ъ» «С ядерной сделки стряхнули пепел».