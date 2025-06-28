Водитель Lada скончался после столкновения со светофором в Петербурге

В первом часу ночи 28 июня 62-летний водитель Lada Priora, двигаясь по Большеохтинскому проспекту в сторону улицы Панфилова, потерял управление и врезался в светофор у дома 13-4, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На снимке последствия столкновения Lada Priora со светофором. В результате ДТП погиб водитель

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти На снимке последствия столкновения Lada Priora со светофором. В результате ДТП погиб водитель

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

Петербуржец скончался на месте происшествия. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что утром 24 июня на улице Академика Харитона машина Росгвардии врезалась в дерево. Пострадали два человека, их госпитализировали в Елизаветинскую больницу с переломами ребер и черепно-мозговыми травмами.

Андрей Маркелов