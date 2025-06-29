Сенатор Грэм заявил о готовности Трампа продвигать новые санкции против Москвы
Сенатор Грэм: Трамп поддержал пошлины в 500% для торгующих с РФ стран
Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм сказал, что президент США Дональд Трамп поддержал введение новых санкций в отношении России. Законопроект, который предлагает господин Грэм, предполагает введение 500-процентных пошлин за покупку российских ресурсов.
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«Вчера я играл с ним в гольф. Он говорит: "Пора двигаться вперед с вашим законопроектом"»,— сказал Линдси Грэм в интервью ABC News. Сенатор добавил, что документ будет принят после июльских каникул в Сенате. Он также выразил уверенность, что законопроект подпишет и Дональд Трамп.
Как напомнил сенатор, законопроект подразумевает введение пошлин в размере 500% на товары из стран, которые покупают в России нефть, газ и другие природные ресурсы. Он добавил, что Индия и Китай покупают 70% российской нефти. Введение пошлин в отношении Нью-Дели и Пекина, по его словам, заставит их «прекратить поддерживать военную машину» и позволит «усадить Москву за стол переговоров».