Сенатор Грэм заявил о готовности Трампа продвигать новые санкции против Москвы

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм сказал, что президент США Дональд Трамп поддержал введение новых санкций в отношении России. Законопроект, который предлагает господин Грэм, предполагает введение 500-процентных пошлин за покупку российских ресурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annabelle Gordon / Reuters Фото: Annabelle Gordon / Reuters

«Вчера я играл с ним в гольф. Он говорит: "Пора двигаться вперед с вашим законопроектом"»,— сказал Линдси Грэм в интервью ABC News. Сенатор добавил, что документ будет принят после июльских каникул в Сенате. Он также выразил уверенность, что законопроект подпишет и Дональд Трамп.

Как напомнил сенатор, законопроект подразумевает введение пошлин в размере 500% на товары из стран, которые покупают в России нефть, газ и другие природные ресурсы. Он добавил, что Индия и Китай покупают 70% российской нефти. Введение пошлин в отношении Нью-Дели и Пекина, по его словам, заставит их «прекратить поддерживать военную машину» и позволит «усадить Москву за стол переговоров».

Петр Бузлаев