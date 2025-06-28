«Зенит» проведет на «Газпром Арене» товарищескую встречу со швейцарским «Сьоном»

Швейцарский «Сьон» проведет товарищеский матч против петербургского «Зенита» 9 июля на «Газпром Арене», сообщает пресс-служба футбольного клуба. Команда из Сьона, прежде чем утвердить встречу, проконсультировалась с FIFA, UEFA и Швейцарской футбольной ассоциацией, которая выступала против проведения игры в связи с политической позицией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В швейцарской команде подчеркнули, что организация подобных матчей является свободным выбором клубов, а «Зенит» не числится ни в одном из санкционных списков. Решение было принято исходя из спортивных соображений, за «Сьон» сыграет один из лидеров сборной России по футболу Антон Миранчук.

«С момента прибытия Миранчука в "Сьон" мы договорились, что матч в России будет организован, если представится такая возможность. Мы держим свое слово»,— заключили швейцарцы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что игроки «Зенита» вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону. Команда будет тренироваться на своей базе в Удельном парке.

Андрей Маркелов