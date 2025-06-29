Курские выпускники ежегодно будут участвовать в кремлевском бале

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн договорился с гендиректором Государственного Кремлевского дворца Петром Шаболтаем о ежегодном участии курских выпускников во Всероссийском выпускном бале. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В этом году на мероприятие отправились 125 юных курян из приграничных районов и 13 детей участников СВО. Ребята посетили экскурсию на корабле: три часа курсировали по Москве-реке. Маршрут проходит вдоль центральных достопримечательностей столицы: это Кремль, парк Зарядье и статуя Петра Великого. Также в культурно-развлекательную программу для выпускников входило посещение государственного музея-заповедника, дворцово-паркового комплекса XVIII века «Царицыно».

Сегодня в Курскк прошло торжественное вручение аттестатов о среднем общем образовании для ста выпускников из приграничных районов.

Ульяна Ларионова