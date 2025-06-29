В результате ударов по Белгородской области повреждены ЛЭП и здание предприятия

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Шебекенский, Грайворонский и Краснояружский районы подверглись атакам со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). По предварительной информации, пострадавших нет.

На территории частного домовладения в селе Маломихайловка Шебекинского округа сдетонировал FPV-дрон. В результате взрыва осколками посечены два автомобиля, забор и навес. В селе Новая Таволжанка в том же округе повреждена линия электропередачи. Дома на нескольких улицах остались без света.

«В Грайворонском округе, в селе Козинка, дрон ударил по частному дому — пробита кровля, выбиты окна, посечены забор и припаркованный автомобиль. Кроме того, перебита линия электропередачи»,— добавил Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В поселке Задорожный Краснояружского района в результате прилетов боеприпасов разрушено административное здание предприятия, написал губернатор. В том же населенном пункте повреждены коммерческий объект и частный дом.