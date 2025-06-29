Трамп допустил снятие санкций с Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты допускают снятие санкций с Ирана, если страна будет проводить мирную политику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Cedeno / Reuters Фото: Ken Cedeno / Reuters

«Если они сделают свою работу, если они смогут быть мирными и если они смогут показать нам, что больше не будут причинять вреда, то я бы снял санкции, и это привело бы к большим изменениям»,— сказал господин Трамп в интервью Fox News.

28 июня президент США говорил, что получил от Тегерана «заявление, полное гнева и ненависти», и «немедленно прекратил всю работу по смягчению санкций». На следующий день NBC News сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ближайшие дни должен провести переговоры с иранской стороной по поводу ядерной сделки.

Подробнее — в материале «Ъ» «С ядерной сделки стряхнули пепел».