Макрон написал пост на армянском языке с поддержкой Пашиняна

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил солидарность премьеру Армении Николу Пашиняну. Он выложил пост в социальной сети X на армянском языке, в котором поддержал господина Пашиняна в сложной внутриполитической ситуации.

«Провел очень хороший телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Я выразил солидарность Франции в ответ на попытки дестабилизации демократии в Армении»,— написал французский лидер. В том же посте господин Макрон подтвердил, что поддерживает «смелые усилия» Армении по мирному урегулированию с Азербайджаном и нормализации отношений с Турцией.

Накануне произошел новый эпизод столкновения Никола Пашиняна с Армянской апостольской церкви (ААЦ). Суд в Ереване на два месяца арестовал главу Ширакской епархии ААЦ Микаэла Аджапахяна. Его обвинили в призывах к захвату власти. 18 июня был арестован бизнесмен, глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян, выступивший в защиту церкви.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Никол Пашинян не стерпел критики».