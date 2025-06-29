Западные велобренды прогнозируют убытки из-за тарифных войн с Китаем

Представители американских и европейских производителей велосипедов опасаются, что торговая напряженность в отношениях с Китаем приведет к снижению поставок и убыткам. По мнению Дженн Дайс, возглавляющей профильную ассоциацию PeopleForBikes, американской велосипедной индустрии грозят «ужасные последствия» из-за повышенных тарифов и общей рыночной неопределенности. «Мы весьма скептически смотрим на период ближайших как минимум четырех лет»,— заявила госпожа Дайс на крупнейшей мировой выставке велопроизводителей Eurobike, которая проходит во Франкфурте.

Ежегодно только в США продается более 18 млн велосипедов, из которых 90% импортируется из стран Азии, в основном КНР и Тайваня. По итогам 2023 года продажи велосипедов в США составили $8,2 млрд. В ЕС годовые продажи велосипедов составляют около 12 млн штук, а электровелосипедов — еще около 5 млн штук. Общий объем продаж всех велосипедов в ЕС составляет около €19 млрд.

Некоторые европейские рынки пока не ощущают на себе последствия тарифных войн. Так, в Германии в первые пять месяцев 2025 года продажи велосипедов увеличились на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее проблемы в США влияют и на европейские компании. Немецкий велобренд Canyon Bicycles и британский производитель складных велосипедов Brompton недавно приостановили реализацию планов по расширению своих операций в США из-за неопределенной ситуации на рынке.

Евгений Хвостик