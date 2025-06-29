Вучич: в Белграде чудом обошлось без жертв во время протестов

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ходе ночных беспорядков в Белграде удалось избежать жертв «только чудом». Он подчеркнул, что жизни граждан и сотрудников полиции оказались под угрозой из-за действий оппозиции.

«(Глава МИД Сербии.—“Ъ”) Драган знает, мы не спали всю ночь, опасаясь трагических последствий. Это чудо, что у нас нет мертвых. Чудо. Это первое собрание в истории Сербии, когда кто-то созывал людей для насилия»,— отметил господин Вучич в обращении к нации (трансляция велась на YouTube-канале RTS). Сербский лидер заверил, что каждый участник беспорядков независимо от его возраста понесет ответственность за произошедшее.

Массовые столкновения произошли в Белграде вечером 28 июня. Демонстранты требовали назначить дату досрочных парламентских выборов. По данным МВД, на митинг пришло около 36 тыс. человек, представители оппозиции заявляют о более чем 100 тыс. участников.

Подробности — в материале «Ъ» «Столкновения постфактум».