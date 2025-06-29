Поставки вооружений Украине со стороны США частично продолжаются. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Какие-то продолжаются, а какие-то нет, насколько я знаю»,— подчеркнул господин Ушаков, отвечая на вопрос о текущем статусе поставок американского оружия Киеву. Помощник президента отметил, что прежние власти США придерживались жесткой официальной позиции по этому вопросу, тогда как нынешняя администрация готова обсуждать различные варианты.

По данным The Washington Post, американское руководство более осторожно относится к шагам, которые могут помешать урегулированию отношений с Россией. К этому, в частности, относятся поставки вооружения Киеву. На Украине сообщали, что поставки помощи, утвержденные еще при администрации Джо Байдена, завершатся летом 2025 года.