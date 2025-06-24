WP: страны Европы ищут альтернативные варианты закупки оружия США для Украины

Европейские страны изучают альтернативные варианты закупки американского вооружения Украине на случай, если США не одобрят новые поставки помощи, пишет The Washington Post со ссылкой на три европейских источника. В частности, союзники хотят убедить Вашингтон продать оружие Киеву за наличные или через кредитные схемы, узнала газета.

По словам собеседников WP, администрация президента США Дональда Трампа осторожно относится к шагам, которые могут помешать нормализации отношений с Россией. Европейские страны теоретически могут компенсировать большую часть поставок, отправляемых Украине из США, но для этого потребуется наращивание собственных запасов.

Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Вашингтон продолжает уже согласованные Конгрессом поставки, но пока не принято решение о запросе средств на другие пакеты помощи. Украинские власти сообщали, что поставки помощи, утвержденные еще при администрации Джо Байдена, завершатся летом 2025 года. В офисе Владимира Зеленского утверждали, что пока вопрос о новых пакетах помощи с республиканской администрацией не обсуждался.

Лусине Баласян