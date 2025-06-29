Песков: Россия не хочет вмешиваться во внутренние дела Армении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва рассматривает происходящие в Армении события как внутреннее дело суверенного государства и не намерена вмешиваться в них. Об этом он заявил в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Песков отметил, что Армения — очень близкая России страна. Он также обратил внимание, что несколько миллионов армян являются гражданами РФ и с болью наблюдают за ситуацией. «Многие, конечно, не приемлют то, как это происходит»,— добавил представитель президента.

Накануне суд в Ереване на два месяца арестовал главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаэла Аджапахяна. Его обвинили в призывах к захвату власти. Арест господина Аджапахяна произошел на фоне обострения отношений премьер-министра Никола Пашиняна с церковью. 18 июня был арестован глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян, выступивший в защиту ААЦ. 25 июня под стражу отправили лидера оппозиционного движения «Священная борьба» Баграта Галстаняна и более десяти его соратников.

О ситуации в Армении — в материале «Ъ» «Никол Пашинян не стерпел критики».