Следственный комитет России (СКР) предъявил доказательства прицельного ракетного удара ВФУ по жилым домам в селе Сухиновка Глушковского района Курской области в рамках расследования уголовного дела о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следствием устанавливаются представители украинских вооруженных формирований, причастные к этому преступлению. По данным следствия, 9 июня 2025 года ВФУ нанесли прицельный ракетный удар по жилым домам, в результате чего ранения получила местная жительница. По словам пострадавшей, зафиксированным следователями, после падения снарядов возле ее дома образовались крупные воронки.

В рамках уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей. Следствие устанавливает представителей украинских вооруженных формирований, причастных к данному инциденту.

В конце мая главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело о теракте из-за атаки ВСУ на Курск.

Ульяна Ларионова