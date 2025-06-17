Житель Приморска выстрелил в машину оппонента из аэрозольного пистолета в Петербурге

Днем 15 июня около Московского вокзала 35-летний петербуржец в ходе дорожного конфликта повздорил с водителем Volkswagen Amarok, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Владелец немецкой иномарки выстрелил в машину пострадавшего из пейнтбольного пистолета, после чего скрылся. Задержать стрелка удалось вечером на Садовой улице, им оказался 40-летний житель города Приморск.

У задержанного изъяли аэрозольный пистолет «Пионер Бам 18х55». По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (мелкое хулиганство).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о похожем инциденте в Мурино, где водитель Mercedes выстрелил в соперника из «Пионера». Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии, у него диагностировали травму глаза.

Андрей Маркелов