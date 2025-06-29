Песков предупредил Евросоюз об «отдаче в плечо» из-за санкций против России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о возможных последствиях антироссийских санкций для Европы. По его словам, ограничения — это «обоюдоострое оружие» и эффект от них исходит в обе стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Чем серьезнее пакет санкций, которые мы считаем незаконными, тем серьезнее, скажем так, как от ружья, отдача в плечо»,— заявил господин Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Представитель президента также убежден, что новые санкции против России будут введены, «учитывая общий настрой европейцев».

При этом, по его словам, Россия уже научилась минимизировать последствия санкционного давления. «В конце концов, свет клином не сошелся на этих санкциях»,— заключил Дмитрий Песков.

По итогам саммита 27 июня Евросоюз не смог утвердить 18-й пакет санкции против России. В него должен был войти пункт о снижении потолка цен на российскую нефть (с $60 до $45 за баррель). Предыдущий 17-й пакет европейские лидеры ввели 20 мая. В санкционный список, в частности, попали 189 судов, которые Европа считает частью теневого танкерного флота РФ.